Pražský hrad kvůli velkému zájmu veřejnosti prodloužil výstavu korunovačních klenotů v katedrále svatého Víta do příštího úterý. Výstava, která byla pro veřejnost otevřena v úterý, měla původně skončit v sobotu. Po dohodě s památkáři budou klenoty k vidění v chrámu i po nedělní mši od 14:30 do 21:00 a v pondělí a úterý od 08:00 do 18:00. Novinářům to ve čtvrtek řekl vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář.

Výstavu si od jejího otevření v úterý i ve středu prohlédlo v průměru 4300 lidí denně. V úterý ji navštívil i prezidentský kandidát Andrej Babiš. Novinářům řekl, že se chce podívat, jak dlouho fronta na výstavu trvá. Uvedl, že by jako prezident zvažoval vystavení korunovačních klenotů vždy o svátcích. Když ale frontu viděl, poznamenal, že „by to asi chtělo nějakou trvalou výstavu“.

„Výstava je jenom do soboty, což je podle mě špatně, protože mnoho lidí určitě přijede v sobotu a v neděli. Možná by to mohli prodloužit,“ řekl poté Babiš.

Trvalého vystavení se však nedostává ani mnohem méně vzácným památkám a uměleckým artefaktům, než jsou české korunovační klenoty. Důvodem je vedle bezpečnosti také jejich velký symbolický význam.

O vystavení klenotů rozhodl dosluhující prezident Miloš Zeman u příležitosti 30. výročí vzniku České republiky. Původně měla být výstava pětidenní, v neděli měly být klenoty součástí mše, v pondělí se počítalo s jejich uložením zpět do Korunní komory. I s jejím prodloužením na osm dní je ale nynější vystavení klenotů spolu s tím minulým v lednu 2018 nejkratší v historii samostatné České republiky. Nejdéle byly svatováclavská koruna, žezlo a jablko k vidění v květnu 2016, kdy výstava trvala 15 dní.

Výstavu korunovačních klenotů tradičně doprovází vysoký zájem návštěvníků a velký zájem o ni je i nyní. Na otevření katedrály v úterý ráno čekali lidé několik hodin, stejně tak i ve frontě po celý den. Ve středu lidé stáli ve frontě asi čtyři hodiny. Organizátoři museli před 14:00 frontu ukončit, protože by si lidé do zavíracího času nestihli klenoty prohlédnout.

Výstavu provázejí mimořádná bezpečnostní opatření. Přímo u vitríny s klenoty stojí dva členové hradní stráže, další hlídají spolu s vojáky a policisty po celém chrámu.Stejně jako v minulosti je vstup na výstavu zdarma a přednost mají návštěvníci na invalidním vozíku s průkazem ZTP či ZTP/P. Trasa prohlídky vede jižními zahradami z Opyše přes Býčí schodiště na třetí nádvoří k hlavnímu vstupu do katedrály.

Korunní komoru v katedrále svatého Víta na Pražském hradě, kde se uchovávají české korunovační klenoty, otevřelo v pondělí sedm klíčníků.

České korunovační klenoty sloužily jako odznaky vlády a moci českých králů. Svatováclavskou korunu nechal v roce 1346 zhotovit Karel IV. pro svou korunovaci českým králem v dalším roce.