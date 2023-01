Prezidentský kandidát a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý navštívil výstavu korunovačních klenotů na Pražském hradě. Dorazil zhruba v 09:40 a asi dvě hodiny čekal ve frontě, v níž před ním původně byly stovky lidí. Server iDnes.cz v pondělí přitom uvedl, že Babiš se rozhodl návštěvu Chrámu svatého Víta zrušit. Odpoledne nakonec zavítal i do kostela Pražské Jezulátko, který byl dopoledne uzavřený kvůli Babišově avizované návštěvě. Babiš to uvedl na Twitteru.

Serveru Seznam Zprávy dnes na Hradě Babiš řekl, že se chce podívat, jak dlouho fronta na výstavu trvá. Uvedl, že by jako prezident zvažoval vystavení korunovačních klenotů vždy o svátcích. Když ale frontu viděl, poznamenal, že „by to asi chtělo nějakou trvalou výstavu“.

„Výstava je jenom do soboty, což je podle mě špatně, protože mnoho lidí určitě přijede v sobotu a v neděli. Možná by to mohli prodloužit,“ řekl poté Babiš. Později má v plánu ještě několik rozhovorů pro média.

Původně měl Babiš v plánu před návštěvou výstavy zavítat do kostela Pražské Jezulátko, který ale dopoledne zůstal uzavřený. Správci nechtěli, aby předseda hnutí ANO zneužil poutní místo k útočné a strach vyvolávající kampani, uvedl v pondělí večer rektor kostela Pavel Pola. Babiš následně řekl, že návštěvu ke kampani zneužít nechtěl. Byl tam už třikrát a nikde to nezveřejnil, uvedl.

V úterý odpoledne Babiš v kostele byl. „Byl jsem tady 12. ledna, nikdo o tom nevěděl, nikomu jsem to neříkal,“ uvedl ve videu na Twitteru. „Včera (v pondělí) jsem to bohužel neopatrně řekl médiím a bylo to venku a zavřeli kostel. Já to nechápu. Před Pánem Bohem jsme si všichni rovni a do kostela přece mají přístup i vrazi, aby mohli prosit o odpuštění,“ dodal expremiér.

U Jezulátka

Ve sněmovně od 10:00 začalo jednání o vyslovení nedůvěry vládě, kterou vyvolalo Babišovo hnutí ANO. Podle šéfky poslaneckého klubu Aleny Schillerové je expremiér ze schůze řádně omluven, nevyloučila ale, že samotného hlasování se zúčastní. Z vyjádření poslanců vyplývá, že pokud by se nestihlo hlasovat během úterka, mohla by být schůze před půlnocí přerušena a pokračovat by se mělo ve středu.

„Kdybych byl ve sněmovně, tak zase budou média říkat, že to je nějaká prezidentská kampaň. To určitě nemá nic společného. Ale budu se snažit přijít na hlasování, to by mělo být zítra (ve středu),“ řekl Babiš.

Babiš do ČT nepřijde

Oba postupující kandidáty prezidentské volby čeká v tomto a příštím týdnu několik veřejných debat v médiích. Česká televize (ČT) odvysílá svůj Prezidentský duel proti původnímu plánu již v neděli 22. ledna. Uvedla, že na tento termín ho přesunula kvůli kolizi s debatou na konkurenční TV Nova, která se uskuteční ve čtvrtek 26. ledna. Babiš ovšem v úterý sdělil, že se debaty v ČT nezúčastní. O den dříve, ve středu 25. ledna, odvysílá diskusi televize CNN Prima News, účast v ní potvrdili Babiš i Petr Pavel. Babiš dále řekl, že se zúčastní diskusí v Deníku, Blesku, CNN Prima News a televizi Nova.

„Andrej Babiš přijal účast ve čtvrteční předvolební debatě komerční televize a Petr Pavel u nás. Vzhledem k významu volby vnímáme jako důležitější, aby diváci viděli společnou debatu obou kandidátů, než abychom trvali na čtvrtečním termínu s jasným rizikem neúčasti jednoho z nich. A protože odmítáme dělat z předvolební debaty souboj televizí, uvedeme Prezidentský duel v neděli,“ sdělil ředitel divize Zpravodajství a sportu ČT Zdeněk Šámal.

Živý přenos Prezidentského duelu z budovy Národního muzea uvede program ČT1 a ČT24 v neděli od 20:10 hodin. Moderace se stejně jako v případě debaty před prvním kolem ujme Martin Řezníček, uvedla mluvčí ČT Karolína Blinková.

TV Nova plánuje prezidentský duel na příští čtvrtek. Televize CNN Prima News má potvrzenou účast obou kandidátů na středu 25. ledna ve 20:15, sdělili její zástupci. Duel Hledá se prezident ve studiu s diváky v publiku budou opět moderovat Terezie Tománková a Petr Suchoň.

Český rozhlas nachystal svou debatu tradičně až na pátek těsně před otevřením volebních místností od 13:00 do 14:00. Podle mluvčího Jiřího Hošny bude záležet na tom, zda oba pozvání přijmou.

Zpravodajský web Deník.cz nabídne již tuto středu 18. ledna od 11:00 hodin první duel obou kandidátů. Dvacetiminutovou živou debatu pod názvem Prezidentský souboj povede reportérka Kateřina Perknerová.

Následovat bude ve čtvrtek 19. ledna v 09:30 debata na Blesku. Hodinový duel ve studiu Blesku v pražských Holešovicích bude moderovat Vera Renovica. Debatu před druhým kolem plánuje i iDNES.cz z vydavatelství Mafra.

Internetová jednička Seznam.cz se bude prezidentské volbě nadále věnovat ve zpravodajství a v podcastech. Například v úterý bude hostem podcastu Ptám se já Danuše Nerudová. „Petr Pavel i Andrej Babiš od nás už dostali pozvání do debaty, ale zda ji zrealizujeme a v jaké přesné podobě, zatím nedokážeme říct. Stejně tak zvažujeme zařazení dalších formátů, ale zatím je toho hodně v běhu,“ řekla mluvčí Aneta Kapucianová.

Před prvním kolem volby se Babiš účastnil pouze televizní debaty tří kandidátů s nejvyššími preferencemi na Nově. Do diskuse všech devíti uchazečů na ČT nedorazil a neúčastnil se ani debaty tří favoritů na Primě.

Druhé kolo volby prezidenta se uskuteční v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna.