Na prezidentského kandidáta Petra Pavla v úterý v centru Ústí nad Labem čekalo několik tisíc lidí. Jeho příznivci z celého Ústeckého kraje ho přivítali skandováním: „Pavel na Hrad.“ Řekl, že cesta k řešení důsledků války na Ukrajině a dopadů krize na občany nevede přes sliby. Je podle něj nutné se zaměřit na lidi, kteří si sami pomoci nemohou. Volba prezidenta není podle Pavla až tolik o tom, kdo nahradí Miloše Zemana, ale jestli bude Česká republika zemí slušnou, kde umí jeden naslouchat druhému. Množství lidí na náměstí Pavla překvapilo.

„Je to také o tom, jestli budeme féroví a solidární vůči ostatním,“ řekl Pavel, který získal v Ústeckém kraji v 1. kole 29,28 procenta hlasů. Andrej Babiš první kolo vyhrál v kraji s podílem 47,27 procenta hlasů. Pavel řekl, že nemá speciální zprávy pro obyvatele jednotlivých krajů. „Mám jednu jedinou: nenechte se strašit a nenechte se opíjet rohlíkem, protože vám nepomůže ten, co vám něco hezkého slíbí, ale ten, kdo přijde s plánem, který skutečně pomůže,“ řekl Pavel. Do Ústí přijel v doprovodu manželky Evy.

Na zaplněném Kostelním náměstí poděkoval Pavel přítomným a připomněl, že je v Ústeckém kraji doma. Několik let má trvalé bydliště v malé obci Černouček na Litoměřicku. V pátek tam také s manželkou Evou volili v prvním kole prezidentské volby.

Zaplněné náměstí prezidentského kandidáta zaskočilo. „Já jsem neměl žádné očekávání od této návštěvy. Možná že se potkám s pár lidmi a s někým se vyfotím, ale tohle jsem opravdu nečekal, takže jste mě zaskočili,“ uvedl. Hned na začátku řekl, že je nesmysl, že by vtáhl zemi do války. „Něco takového bych téhle zemi nikdy neudělal,“ řekl. Zdůraznil, že by se snažil držet zemi od války co nejdále, což neznamená rezignovat na to špatné, co se během ní děje. Severoatlantická aliance (NATO) a Evropská unie nabízí podle Pavla největší míru ochrany. „V rámci nich v bezpečí jsme,“ řekl bývalý vysoký představitel NATO. Billboardy se sloganem: „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják,“ nechal o víkendu po republice vylepit Pavlův protikandidát ve druhém kole voleb, bývalý premiér Andrej Babiš (ANO).

Ještě před setkáním s občany navštívil kandidát na prezidenta laborantky ze Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem. Krátce si prohlédl prostory laboratoří, promluvil s laborantkami, kterým poděkoval za jejich nasazení a práci během pandemie koronaviru a obdaroval je rudými růžemi. Před Domem kultury na Pavla čekali lidé z Dobrovolnického centra. S těmi se sešel Pavel už před třemi lety po vypuknutí epidemie. Vyzdvihl jejich práci a řekl, že si váží toho, co pro společnost dělají.

Na náměstí u kostela Nanebevzetí Panny Marie s šikmou věží na Pavla čekali lidé různého věku i hodinu před plánovaným příjezdem. Dav obsadil obě patra parkoviště přilehlého nákupního centra, odkud je výhled na prostor před chrámem. Pavlův tým rozdával lidem růže. „Přišla jsem podpořit pana Pavla. Volila jsem ho už poprvé a byla jsem už rozhodnutá dlouho. Jeho názory jsou mi sympatické,“ řekla například Mirka Lišková z Ústí nad Labem. Na pódiu pak dostal Pavel od ženy z Benešova nad Ploučnicí podkovu pro štěstí a figurku Pražského Jezulátka. „Říkal jsem svému týmu, že takhle se nedají vyhrát volby, když nemám žádné Jezulátko. To jsem nečekal, že tady jedno dostanu. Teď už jsem vybaven, je to dobrý,“ dodal.

Pavla doprovázel dav centrem města až do jeho odjezdu. Ve čtvrtek pojede do Ostravy. Oznámil, že tam ho doprovodí jeho protikandidátka z prvního kola Danuše Nerudová. Mluvčí policie Kamil Marek řekl, že návštěva Pavla se obešla bez incidentů, u nichž by musela policie zasahovat.