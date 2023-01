Miloš Zeman může být první český prezident, který odejde z funkce s exekucí. Do té jej chce poslat jeho dřívější spolupracovník Zdeněk Šarapatka. Odcházející prezident se totiž odmítá omluvit za svá slova, že Šarapatku, který mu dělal poradce na Úřadu vlády, v minulosti vyhodil pro neschopnost. Ve skutečnosti však Šarapatka odešel po vzájemné dohodě.

Spor o omluvu za výrok, který Zeman pronesl v rozhovoru na TV Barrandov v listopadu 2017, řešily soudy více než čtyři roky. Pravomocný verdikt padl loni v polovině listopadu, písemný rozsudek obdržel Zeman minulé pondělí. Ten den také začala běžet sedmidenní lhůta na omluvu.

Šarapatkův advokát Artur Ostrý oznámil, že pokud nedorazí do pondělní půlnoci, je již domluvený s exekutorem, který případně vydá exekuční příkaz. V praxi to vypadá většinou tak, že exekutor, aby vymohl soudem uloženou povinnost, uloží pokutu. To může dělat opakovaně.

Zdá se ale, že omluva nedorazí. Zeman totiž prostřednictvím svého advokáta Marka Nespaly vzkázal, že podal dovolání k Nejvyššímu soudu. To ale nemá odkladný účinek, a proto současně požádal o odklad vykonatelnosti. Nespala argumentuje tím, že omluva je nevratné plnění. A kdyby Nejvyšší soud dovolání vyhověl, už by nešla vzít zpět. Poukázal, že v minulosti již Nejvyšší soud rozhodnutí obecných soudů v případě Zemanových výroků opakovaně změnil.

Začalo to Peroutkou

Soudy řeší lži Miloše Zemana již řadu let. Nejznámější je spor o omluvu vnučce Ferdinanda Peroutky Terezii Kaslové za slova o tom, že známý novinář byl fascinován fašismem a napsal článek Hitler je gentleman. Ta Zeman pronesl při návštěvě koncentračního tábora Osvětim v lednu 2015 při 70. výročí jeho osvobození.

Soudy si dlouho nevěděly rady, jak případ vzhledem k tomu, že Zeman má prezidentskou imunitu, řešit. Nejdříve přikázaly, aby se za Zemana omluvila prezidentská kancelář,

a exekutor jí dokonce udělil stotisícovou pokutu kvůli tomu, že to nesplnila.

Nejvyšší soud ale tento případ po dovolání Hradu vrátil na začátek. Napodruhé tak soud přenesl zodpovědnost na ministerstvo financí, které odpovídá za pochybení státních úředníků. Ministerstvo se nakonec omluvilo až po více než šesti letech.

Šarapatka proto podal žalobu na ministerstvo financí, které se ale po prohraném rozsudku obrátilo na Ústavní soud. A ten konstatoval, že Zeman pronesl výrok na adresu Šarapatky jako fyzická osoba, ne jako veřejný činitel při výkonu moci. Prezidentská imunita se na něj tak nevztahuje. Šarapatka pak žaloval Zemana jako fyzickou osobu a soudy mu daly za pravdu.

V exekuci byl i Babiš

Advokát Ostrý nevidí překážku, aby nemohl být vydaný exekuční příkaz. „Byl žalován jako fyzická osoba plně v intencích nálezu Ústavního soudu, který dal manuál, koho a jak žalovat. A pokud soud uznal Miloše Zemana jako fyzickou osobu odpovědnou, lze jej i jako fyzickou osobu poslat do exekuce,“ poukázal Ostrý.

Podobně do exekuce došel i případ, kdy se loni na podzim musel omlouvat bývalý premiér a nynější prezidentský kandidát Andrej Babiš (ANO) za slova na adresu Jany Filipové, která v roce 2018 demonstrovala proti jeho vládě. Ten tvrdil, že je spolu s ostatními demonstranty placená jeho politickými odpůrci. Po verdiktu soudu se sice omluvil, ale ne tak, jak soud určil, a správnou omluvu po něm nakonec vymohl exekutor.