V prvním kole prezidentských voleb obsadil senátor Pavel Fischer čtvrtou příčku s 6,75 procenta hlasů. V boji o Hrad podpořil generála ve výslužbě Petra Pavla, krátce po zveřejnění výsledků mu přijel svou podporu v druhém kole vyjádřit.

„V politice jsem nějakou dobu a vím, že když se nedělá předvýběr, ale hraje se otevřená soutěž, je to něco úplně jiného,“ říká Fischer v rozhovoru pro HN k rozdělování kandidátů před volbami na debatách na ty s většími a menšími preferencemi.

HN: Měla jsem pocit, že jste z výsledku ani nebyl zklamaný. Byl jste s ním spokojený?

Musím říct, že moje pocity byly jiné. Když jdete do kampaně a prezidentské volby, musíte do toho jít s odhodláním zvítězit, jinak do toho ani nemusíte chodit. Já jsem do toho šel se silným politickým programem, na kterém jsem dlouho pracoval. Potěšilo mě, že silné politické teze jsem vídal i ve vystoupeních svých soupeřů. Oni si je vlastně osvojili. To je svého druhu úspěch, protože člověk ne vždy dokáže ostatní ovlivnit, a tady se to podařilo opakovaně. Samozřejmě jsem byl připravený na mnohem lepší výsledek. Na pocity jsem ale dnes s prominutím ještě neměl čas. Dokonce jsem neměl ani čas se pořádně najíst.