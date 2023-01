Dobrý den z Hospodářek, je pondělí devátého ledna a to znamená, že vstupujeme do týdne, který vyřeší otázku, kdo postoupí do druhého kola prezidentské volby. Včera proběhla první velká debata v České televizi, během které odstoupil tříprocentní...

9. 1. 2023 ▪ 09:26 min.