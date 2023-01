Dlouholetý šéf největší české odborové centrály ČMKOS Josef Středula na závěr superdebaty na České televizi odstoupil z prezidentského klání. Své voliče vyzval, aby volili Danuši Nerudovou. „Jsem přesvědčen, že je to žena, která potvrdí své sociální cítění a zasadí se o důstojný život občanů České republiky,“ uvedl Středula s tím, že mu vadí komunistická minulost Andreje Babiše i generála Petra Pavla.

Středula své rozhodnutí oznámil až na závěr dvouhodinové debaty. Po celou dobu se vymezoval zejména proti Andreji Babišovi, který na debatu ani nedorazil. „Nechci, aby prohrála slušnost a korektnost. Koho chceme jako prezidenta? Komunistického udavače stojícího navíc před soudem nebo komunistického vojenského rozvědčíka? Já tedy ne,“ dodal Středula v závěrečné řeči. Podle posledního průzkumu agentury Data Collect a Kantar CZ pro Českou televizi měl Středula tříprocentní podporu.

Jenže podle politologů jeho hlasy zřejmě nedoputují tam, kam Středula žádá. „Je to jen hypotéza, ale domnívám se, že víc hlasů než Danuši Nerudové přinese odstoupení Josefa Středuly Andreji Babišovi a Jaroslavu Baštovi. Ne vždy se taktické úvahy kandidáta kryjí s taktickými úvahami jeho voličů,“ uvedl na sociálních sítích politolog Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie. A jeho kolega z Masarykovy univerzity mu dává za pravdu. „Jinak ke Středulově odstoupení: sice podpořil Nerudovou, ale většina z jeho 3 % půjde Babišovi,“ míní politolog Miloš Gregor.

Této interpretaci nahrává i fakt, že sám Středula několikrát tvrdil, že s Babišem bojuje o podobný typ voličů. Zatímco Babiš si levicová témata v politice podle něj přivlastnil postupem času, Středulovi jsou vlastní odjakživa.

O Středulově prezidentské kandidatuře se hovořilo už před dvěma lety. Středulovi v tomto ohledu pomohly dlouhodobě dobré vztahy s ČSSD. K boji o prezidentské křeslo ho vyzval bývalý předseda sociálních demokratů a současná hlava státu Miloš Zeman. A podpisy občanů mu pomáhali sbírat lidé z mládežnické organizace ČSSD Mladí sociální demokraté. Ačkoliv jich údajně sebrali dost, odborářský předák nakonec na vnitru předložil podpisy jedenácti senátorů.

Debata České televize se konala v historické budově Národního muzea, zúčastnilo se ji osm kandidátů. Podle průzkumu agentury STEM, který byl zveřejněn v neděli, se ještě čtvrtina voličů rozhoduje, koho volit. A pomoci jim v tom mají právě superdebaty. Na mnohých kandidátech bylo vidět, že toho chtějí využít.

Karel Diviš tak hned v úvodu napadl dva přítomné konkurenty, kteří mají dle průzkumů největší šance na vítězství ve volbách. „Mám strach, aby se na Hradě neprodávaly milosti jako rychlotituly na univerzitě,“ uvedl Diviš s odkazem na kauzu Danuše Nerudové. Stejně tak napadl minulost generála Petra Pavla. „Pan Diviš řečeno sportovní terminologií hodil rukavici do ringu, ale já to dělat nebudu,“ uvedl Pavel. Stejně reagovala Nerudová. „Všichni jsou masírováni tím, že musí vyhrát někdo ze svaté trojice, chceme aby moc vlády i sněmovny a prezidenta byla soustředěna do jedné party? Aby vyhráli vládní kandidáti?“ burcoval dál Diviš, který má dle předvolebních průzkumů 1,5 procenta.

Kandidát SPD Jaroslav Bašta – bez ohledu na otázky moderátora – neustále připomínal ekonomické problémy obyvatel, mluvil o nutnosti sociálního smíru a připomněl to, co v poslední době rezonuje v médiích. Tedy, že by byl aktivistický prezident a odvolal by vládu Petra Fialy (ODS), protože podle něj neúměrně zadlužuje státní rozpočet. Ostatní kandidáti mu oponovali, že na takový krok nemá dle Ústavy právo.

Nerudová musela opakovaně odpovídat na dotazy kolem kauzy rychlotitulů. „Poslední tři týdny se zpochybňuje naprosto vše, mé působení na univerzitě, má profesní práce,“ uvedla Nerudová s tím, že očekává další vyostření kampaně v tomto týdnu.

„Já ale budu vést i nadále pozitivní kampaň, na nikoho nebudu kydat hnůj,“ dodala ještě. Proti Pavlovi se příliš nevymezila. Když ji k tomu dal moderátor prostor, uvedla, že k němu má sice výhrady, ale žádné, které ho diskvalifikují. „Jeho práce si vážím,“ uvedla Nerudová.

Pavel na stejnou otázku moderátora reagoval podobně. Zmínil, že má k Nerudové dvě výhrady: nedostatek zkušeností i to, že podle něj nepřijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí. „Nic, co by ji diskvalifikovalo,“ uvedl Pavel, který v debatě mluvil minimálně a zůstával spíše v pozadí.

Kandidáti dostali také otázky na to, koho volili v minulých komunálních volbách. Nerudová s Pavlem odpověděli, že koalici SPOLU. Středula prozradil, že sociální demokracii, Pavel Fischer potvrdil, že to byla strana vládní koalice, a zbytek nechtěl svou preferenci prozradit.

Podle výzkumu, který Česká televize zveřejnila před debatou, v závěru prezidentského klání, roste Petr Pavel. V prvním kole by nyní získal 27,5 procenta hlasů, expremiér Andrej Babiš 26,5 procenta a někdejší rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová 22 procent voličů. Oproti poslednímu průzkumu z poloviny prosince si Pavel o procentní bod polepšil, Babišovi zůstala stejná podpora a Nerudová si o pět procentních bodů pohoršila.