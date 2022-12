Pětapadesátiletý Josef Středula je dlouholetým šéfem největší české odborové centrály ČMKOS. Celoživotním odborářem ale bojovník za práva pracujících tak úplně není, i když v běžném povolání strávil Středula skutečně jen pár let. Po absolvování střední průmyslovky v Opavě nastoupil v roce 1986 do Vítkovických železáren, ale hned po revolučním listopadu 1989 se dal do služeb odborů. Tam jeho kariéra rychle stoupala.

Už v roce 1990 se stal na tři roky místopředsedou základní organizace Odborového svazu KOVO Vítkovic. Následně v letech 1993 až 2005 dosáhl postu místopředsedy celorepublikového Odborového svazu KOVO. V roce 2000 založil Komisi mladých OS KOVO, kterou následně vedl. V červnu ho delegáti na sjezdu Odborového svazu KOVO zvolili předsedou celé organizace. Tuto funkci pak dvakrát obhájil, a to v letech 2009 a 2013. Vrchol kariéry přišel v roce 2014, kdy se stal šéfem hlavní odborové centrály.

O jeho prezidentské kandidatuře se hovořilo už před dvěma lety. Středulovi v tomto ohledu pomohly dlouhodobě dobré vztahy s ČSSD. K boji o prezidentské křeslo ho vyzval bývalý předseda sociálních demokratů a současná hlava státu Miloš Zeman. A podpisy občanů mu pomáhali sbírat lidé z mládežnické organizace ČSSD Mladí sociální demokraté. Ačkoliv jich údajně sebrali dost, odborářský předák nakonec na vnitru předložil podpisy jedenácti senátorů.

Středula je ženatý, s manželkou Danou má jednoho syna.