Josef Středula nemá právo svolat si do Prahy předvolební mítink. „Bylo to rozhodnutí šéfů 31 odborových svazů. Demonstrace se koná kvůli tomu, že jsou lidé nespokojení a chtějí to dát najevo,“ odmítá předseda ČMKOS Středula, že by z protestu chystaného na 8. října dělal kampaň pro svůj boj o funkci prezidenta. „Vláda neudělala nic a ještě zvyšuje schodek státního rozpočtu,“ tvrdí.