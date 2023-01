Předseda hnutí ANO a kandidát na prezidenta Andrej Babiš by se tento týden měl dozvědět, zda do prvního kola prezidentských voleb, které se uskuteční příští víkend, bude vstupovat jako prvoinstančně odsouzený z dotačního podvodu. Soudce Městského soudu v Praze Jan Šott, který řeší případ padesátimilionové dotace pro Farmu Čapí hnízdo spadající pod Babišův Agrofert, avizoval, že by už proces rád ukončil. A vyzval jak Babiše, tak druhou obžalovanou Janu Mayerovou, ať si připraví závěrečné řeči. Jednání naplánoval až do pátku, kdy by mohl padnout rozsudek.

Podstatou sporu je, zda Babiš papírově převedl Farmu Čapí hnízdo v Olbramovicích na Benešovsku na své děti z prvního manželství a švagra Martina Herodese. A to proto, aby formálně nespadala pod Agrofert a mohla tak požádat o dotaci z programu určeného výhradně pro malé a střední firmy.