Kdo z prezidentských kandidátů by vyhlásil amnestii? Kdo z nich je proti manželství pro všechny s možností adopce? Kdo by ocenil bratry Mašínovy nebo jmenoval Michala Koudelku generálem? Redakce HN oslovila všechny uchazeče o post prezidenta, aby odpověděli na vážné i odlehčené otázky, které by mohly voliče – i naše čtenáře – zajímat. Podívejte se na videa, jak jednotliví kandidáti odpovídali.

