Tomáš Zima během vedení univerzity musel vysvětlovat problémy v rámci Česko-čínského centra, které nechal založit, nebo smlouvu se společností Home Credit, jež spadá do skupiny PPF. Ze svého programu zmínil to, že by byl pro odpouštění dluhů. Pokud by volby vyhrál, hodlá mít na Hradě zkušené lidi, kteří nebudou vyvolávat tak rozporuplné emoce jako současní představitelé. „Nejbližší spolupracovníci musí být lidé, s nimiž duševně souzníte a kteří naplní vaše kritéria. I z hlediska bezpečnostní prověrky,“ říká Tomáš Zima v rozhovoru pro HN.

HN: Kandidaturu jste dlouho odmítal potvrdit. Debata kolem vás se přitom rozvířila v době, kdy jste si zaregistroval doménu PrezidentZima.cz. Odůvodňoval jste to tím, že nechcete, aby byla zneužita. Budete ji používat?

Tehdy jsem se plně věnoval univerzitě a na potvrzení kandidatury pět let dopředu nebyla správná doba. O užívání domény uvažuji, ale nejspíš budu používat svou primární stránku TomášZima.cz, kterou mám strašně dlouho. Skutečně to bylo tehdy jen proto, aby se nezneužila, a teď je prakticky mrtvá.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.