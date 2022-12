Ve věku 90 let dnes nad ránem zemřel herec Ladislav Trojan. Na Facebooku to v neděli oznámili synové – režisér a producent Ondřej Trojan a herec Ivan Trojan. Ladislav Trojan se do povědomí televizních diváků zapsal například rolí v seriálu Tři chlapi v chalupě.

„Dnes nad ránem zemřel náš milý táta, herec Ladislav Trojan. Odešel ve spánku, v klidu a míru. Úsměv měl na tváři do poslední chvíle. Ondřej a Ivan,“ napsali synové na sociální síti.

Ladislav Trojan se narodil v Praze, už v dětství hrál ochotnické divadlo, věnoval se i baletu. Po vystudování DAMU získal angažmá v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého, kde začínal rolemi milovníků, brzy se ale prosadil i jako představitel komediálních rolí. Po sedmi letech přešel do Městských divadel pražských, kde setrval až do odchodu na penzi. Po opuštění stálého angažmá pak hostoval na několika scénách. Představil se i v zájezdových představeních, například s Květou Fialovou a Petrem Nárožným v komedii Tři na lavičce.

Filmografie Ladislava Trojana zahrnuje více než 100 položek, častěji než ve filmu točil pro televizi, hlavní role ho ale míjely. Divákům se zapsal do povědomí v populárním seriálu Jaroslava Dietla a Jiřího Hubače z šedesátých let Tři chlapi v chalupě, v němž s Lubomírem Lipským a Janem Skopečkem ztělesnili svéráznou rodinu Potůčkových, která hospodařila bez žen.

Malé děti znají Ladislava Trojana z Kouzelné školky, kterou v letech 2011 až 2018 moderoval jako děda Láďa.