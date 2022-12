Ještě na začátku prosince brázdil Prahu na červené Vespě. To je ale asi největší „výstřelek“, který během prezidentské kampaně senátor Marek Hilšer využívá – karavany, ale ani milionové příspěvky se ho netýkají. Na transparentním účtu má zůstatek v řádech statisíců a od veřejnosti dostává maximálně desetitisícové dary. Podporovatelů má jen tolik, že by je mohl znát jménem. A často to tak skutečně je.

„Některé dárce znám osobně, někteří z nich jsou mí přátelé a mezi dárci jsou také osoby, které mě podpořily i v minulé prezidentské volbě,“ řekl pro HN k financování své kampaně Hilšer. Oproti svým konkurentům má současný senátor, který se v předvolebních modelech drží kolem pátého či šestého místa, rozpočet minimální.