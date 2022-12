Senátor, který se o hlasy voličů v prezidentské volbě neuchází poprvé, na hlavu státu kandidoval již v roce 2018. Tehdy byl lékař a vysokoškolský učitel i historicky nejmladším kandidátem. S necelými devíti procenty se ale nedostal do druhého kola, kde nad bývalým předsedou Akademie věd ČR Jiřím Drahošem vyhrál Miloš Zeman. Hilšer poté zvítězil ve volbách do Senátu, když porazil i tehdejšího senátora Libora Michálka. A to přesvědčivě, ve druhém kole získal bezmála 80 procent hlasů. V horní komoře parlamentu má mandát až do poloviny října 2024.

Rodák z Chomutova strávil v jeho okolí prakticky celé dospívání. Dětství na místním sídlišti, maturoval na chomutovském gymnáziu. Poté odešel do Prahy studovat politologii a mezinárodní vztahy na Univerzitu Karlovu. Nakonec absolvoval medicínu na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se vzdělávání a výzkumu mozkových nádorů. Během letních měsíců 2011 a 2012 pracoval jako dobrovolník na humanitární misi v Keni. Zkušenosti má však i jako kopáč nebo stěhovák, když před studii odjel do USA či Austrálie.

Hilšer má mezi svými protivníky ještě jedno prvenství – před třemi lety oznámil jako první, že do prezidentských voleb půjde znovu. „Zisk bezmála půl milionu hlasů v předešlých prezidentských volbách a následné zvolení do Senátu mě utvrdily v tom, že veřejná služba má smysl. Že stojí za to snažit se poměry v naší zemi zlepšit,“ řekl poté, co svůj další pokus o Hrad oznámil.

Je ženatý, s manželkou Monikou, která je lékařka záchranné služby, vychovávají dceru Sofii a syna Antonína.