„Systém simuluje denní cyklus a rostliny mají celý rok ideální přísun světla. Je to taky cesta, jak pracovat úsporně s vodou, která je uzavřená ve smyčce a recykluje se. Živiny se doplňují jednou za dva měsíce, je to výluh z řas,” popisuje Michal Zatřepálek hydroponickou jednotku Skuba. „Jestli chceme udělat z českých domácností malé farmy? Ano, je to jedna z myšlenek, snažíme se o to,” dodává.