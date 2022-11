Brožuru, která upozorňuje na hrozby onkologických nemocí, mělo před sněmovními volbami dostat několik set tisíc pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Jenže na zadní straně letáku se objevila i fotografie expremiéra Andreje Babiše (ANO). Pojišťovna kvůli kritice rozesílání nakonec zatrhla. Brožuru dala původně k rozebrání na své pobočky, nyní ale mizí i odtamtud.

„Brožury k dispozici na pobočkách nebudou, a to až do konce prezidentských voleb,“ uvedla pro HN tisková mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová. Kolik brožur je v tuto chvíli na pobočkách, podle ní jasné není, ovšem rozhodně to není všech osm set tisíc kusů, které si pojišťovna nechala vytisknout. „Jsou to zbývající kusy z loňska,“ doplnila.

Vedení správní rady rozhodnutí pojišťovny vítá. „Vím o tom, nepovažuji za vhodné zvýhodňovat jednoho kandidáta na prezidenta. Tato brožura o onkologických nemocech je jinak kvalitní a je škoda, že byla zneužita Andrejem Babišem k nepříslušné sebeprezentaci,“ uvedl pro HN šéf správní rady VZP Tom Philipp.

Brožura vznikla loni v létě. Měla informovat pojištěnce o tom, jak předcházet onkologickým nemocem. Jenže na zadní stranu se nechal krátce před volbami vyfotit někdejší premiér Babiš. Tehdejší opozice tak plán pojišťovny ostře zkritizovala a na jednání sněmovny mluvila o „dalším projevu agrofertizace České republiky“ i o zneužití veřejných peněz na politickou kampaň.

Pojišťovna nakonec couvla a řekla, že letáky rozešle až po volbách. Ale ani to se nakonec nestalo. „Nerozesílali jsme je, byly k dispozici jen na pobočkách," uvedla Plívová. VZP má 190 poboček, měsíčně tato pracoviště navštíví až čtvrt milionu lidí, pojišťovna proto předpokládala, že brožury zmizí během několika málo měsíců. Jenže nezmizely – a Andrej Babiš mezitím oznámil kandidaturu na prezidenta. VZP se tak rozhodla, že až do doby, než volby skončí, brožuru raději stáhne.