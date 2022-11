Vybrali ho z více než 22 tisíc uchazečů, teď se může dostat až ke hvězdám. Stíhací pilot z čáslavské vojenské základny Aleš Svoboda je prvním Čechem, který se stal členem záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury (ESA). Úspěšně prošel šestikolovým výběrovým řízením, které trvalo rok a půl.

V roce 1978 letěl do vesmíru Vladimír Remek, od té doby se do kosmu žádný jiný Čech nepodíval. Svoboda to může změnit a z gripenu zamířit až do kokpitu raketoplánu. „Hrozně rád bych do vesmíru letěl. Československo bylo tenkrát třetí zemí na světě, která poslala člověka do vesmíru. Odkaz tam je a byla by velká škoda na to nenavázat,“ říká v rozhovoru pro HN čerstvý astronaut.