„Maminka mi tehdy, když se to stalo, z absolutně pochopitelných důvodů řekla, ať to hlavně nikde neříkám, že by mě mohl zničit. Doba se naštěstí změnila,“ říká zpěvačka Jana Fabiánová, která jako první promluvila o sexuálním útoku psychiatra Cimického. „Chci pomoci obětem. Vzkázat těm, které ještě nepodaly svědectví, že teď je na to ta nejlepší doba. Aby se takové věci už nikomu neděly,“ dodává.