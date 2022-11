Experti z Národní ekonomické rady vlády (NERV) navrhli kabinetu v rámci hledání úspor ve státním rozpočtu snížit o tři tisícovky počet policistů. Podle vládních poradců by se tím ušetřily tři miliardy korun. Ministr vnitra a místopředseda vlády Vít Rakušan (STAN) ale takovou možnost jednoznačně odmítá. Podle něj by to ohrozilo bezpečnost země.

NERV argumentuje srovnáním s dalšími státy Evropské unie, podle dat Eurostatu má totiž Česko na 100 tisíc obyvatel 376 policistů, zatímco průměr EU je 332. Reálně je v Česku aktuálně zhruba 40 tisíc policistů, přičemž volných neobsazených tabulek má policie ještě dalších pět tisíc. Tento stav podle vládních ekonomů připomíná spíše země s nejvyššími počty policistů, jako je např. Kypr nebo Malta. Snížením služebních míst o tři tisíce by se Česko mohlo podle nich vrátit na úroveň kolem roku 2013.