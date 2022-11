To, že systém školního stravování funguje, je díky lidem, kteří v něm za ty platy ještě pracují. Jejich průměrný věk je 55 let a pokud se něco nestane, tak nevím, kdo tu službu bude za pár let dělat. Navíc v systému chybí pravidla a kde nejsou pravidla, tam si každý vytváří svá vlastní,” říká Alexandra Košťálová z projektu Máme to na talíři, který se snaží školní jídelny změnit.