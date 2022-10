Celostátní výbor KDU-ČSL podpořil nominaci místopředsedy strany Petra Hladíka na ministra životního prostředí. Má nahradit Annu Hubáčkovou (za KDU-ČSL), která končí ze zdravotních důvodů. Předseda lidovců a ministr práce Marian Jurečka ve čtvrtek novinářům řekl, že Hubáčková potřebuje odejít k 31. říjnu. Jmenování Hladíka ministrem chce Jurečka stihnout do konce listopadu. V mezičase chce vést ministerstvo životního prostředí právě šéf lidovců.

Hladík se měl kvůli jmenování ve čtvrtek sejít s prezidentem Milošem Zemanem. Lidovci schůzku odvolali kvůli úternímu zásahu policie v Hladíkově kanceláři na brněnském magistrátu.

„Pro mě osobně to, že někdo je osloven policií, jde podat vysvětlení, případně dá k dispozici prohlídku své kanceláře a své korespondence, není důvod pro to, abych člověka vyautoval z politického a veřejného života,“ řekl Jurečka. Hladík podle něho předsednictvu a výboru celou záležitost jasně vysvětlil. Celostátní výbor má 39 členů, podle informací ČTK byla čtvrtina členů proti této podpoře.

O rozhodnutí strany už informoval předsedy ostatních koaličních stran včetně premiéra Petra Fialu (ODS). „Informoval jsem ho o tom, že Petr Hladík nám podal jasné vysvětlení, za kterým my stojíme. Naše otázky byl schopen jednoznačně zodpovědět. S ohledem na to, že byl podat vysvětlení, není obviněn, my za jeho nominací stojíme. Pan premiér to vzal na vědomí,“ řekl Jurečka. Fiala později uvedl, že rozhodnutí lidovců podpořit nominaci Hladíka respektuje, osobně se s ním setká.

Policisté v kauze privatizace městských domů požádala Hladíka o podání vysvětlení. Hladík dnes zopakoval, že nebyl z ničeho obviněn a s policií spolupracoval. Do budoucna chce očistit své jméno, tvrdí.

Policie v úterý zasahovala v Brně na několika místech, a to na bytovém odboru magistrátu, u Hladíka v kanceláři, ale také na radnicích Brno-Černovice a Brno-sever. Byli také v městské černovické pískovně nebo u místostarosty Černovic a jednatele pískovny Jiřího Hasoně. Policisté poté zahájili trestní stíhání sedmi lidí a dvou firem pro účast na organizované zločinecké skupině, podplácení či legalizaci výnosů z trestné činnosti. Městský soud vzal ve čtvrtek všech sedm lidí do vazby.