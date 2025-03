Až do 23. března se mohou obce hlásit do třetího ročníku soutěže Zelená obec roku. V ní se představují města a vesnice se svými projekty z oblasti ochrany životního prostředí a udržitelnosti. Během předchozích let ocenila soutěž desítky obcí. Také letos má pro ně připravenou finanční odměnu v celkové výši 1,3 milionu korun, kterou mohou použít libovolně dle svého uvážení. V den slavnostního předávání cen 5. června proběhne odborná konference, letos zaměřená na odpady.

„Soutěž Zelená obec roku určitě doporučuji. Ocenění bylo hodně milé a i občané mně říkali, že jsou hrdí na to, že jsme vyhráli takovou zajímavou cenu,“ řekl starosta Kamýku nad Vltavou Petr Halada. Se svou obcí loni vyhrál v kategorii obce do 1000 obyvatel. Vítězných 300 tisíc korun investoval do nových LED svítidel v kulturním domě.

V Kamýku se snaží o co nejvyšší energetickou soběstačnost obecních budov. K vytápění škol používají dřevní štěpku. Do péče o obecní zeleň zapojují i občany, a to tak, že jim financují náklady třeba na zvelebení záhonů před domy.

Letos v září dokončí protipovodňový park a na zmíněný kulturní dům chtějí umístit velkou fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 60 kWp. „To bude dost na to, abychom se s ní mohli zapojit do komunitní energetiky a vyrobenou elektřinu sdílet,“ řekl starosta.

Brzkou novinkou v obci budou také speciální budky, do kterých mohou lidé odkládat věci, které už nepotřebují, ale někomu by se mohly hodit. „V obci už máme re-use centrum, otevřené je ale jen jednou týdně, tedy se bude s budkami doplňovat,“ vysvětlil starosta.

V obcích nad 1000 obyvatel loni vyhrály Černovice na Pelhřimovsku. Porotu zaujaly zejména svým přístupem a dlouhodobou vizí, jejíž součástí je i propracovaná energetická koncepce nebo regulace automobilové dopravy. Revitalizovaly náměstí, myslely přitom i na dešťovou vodu. Pod náměstím mají nádrže na dešťovku, se kterou pak zalévají zeleň.

„Za odměnu ze soutěže Zelená obec roku jsme si pořídili energetický managment, který v obci detailně analyzuje spotřebu energie. Během několika let se budeme snažit všechna odběrná místa osadit chytrým řízením. A v další fázi je budeme také řídit,“ sdělil starosta Černovic Jan Brožek.

Nyní Černovice jednají o výstavbě větrného parku s celkem dvanácti větrnými elektrárnami, z nichž polovina by měla být v katastru Černovic a druhá u sousední obce. „Letos chceme mít vybraného investora. Vybíráme z celkem čtyř,“ uvedl Brožek.

Předloni v soutěži zvítězily dvě obce z Valašska. Město Slavičín, které se věnuje zadržování vody v krajině, výsadbě alejí a veřejné zeleně, budování nádrží na dešťovou vodu a má také re-use centrum a kotelnu na biomasu, s níž vytápí dvě sídliště. A sousední obec Hostětín. Ta si s pomocí finančního ocenění ze soutěže pořídila elektrický nakladač pro její kotelnu na biomasu a kompostárnu. „Pro zaměstnance je neskutečně komfortní. Nemusí dýchat žádné zplodiny, jako tomu bylo dříve u dieselového nakladače. Provoz toho elektrického je navíc podstatně levnější,“ řekl Daniel Šenkeřík, starosta obce. Aktuálně pracuje na vybudování nové kompostárny a na kotelnu by chtěl přidat další fotovoltaickou elektrárnu.

„Obce hrají klíčovou roli v transformaci naší společnosti a zvyšování kvality života. Jejich úsilí o ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj zásadně ovlivňuje naši společnou budoucnost,“ řekl Ján Lučan, člen představenstva ČSOB zodpovědný za vztahové bankovnictví.

A právě ČSOB je tím, kdo soutěž organizuje, ve spolupráci s Hospodářskými novinami a dalšími partnery. Záštitu jí udělil ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) či Svaz měst a obcí.

„Sdílení pozitivních příkladů a vzájemná inspirace jsou velmi důležité. Právě tam leží přidaná hodnota soutěže Zelená obec roku. Ocenění starostové z minulých ročníků to sami dokazují. Vytvářejí inovace a ukazují, že když se chce, tak to jde,“ uvedl ministr Hladík.

Speciální kategorií je „Sociální počin roku“, v němž posledně uspěla Karviná s projektem „Rádibudky“ – iniciativou, která zapojuje obyvatele do budování ptačích budek. Předloni zvítězila obec Záměl. Zaujala svým úspěšným projektem komunitního centra a přilehlé zahrady, nazvané Zahrada Dobromysl.