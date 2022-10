Leder dopomohl Horkému k 27 veřejným milionům

HN a Aktuálně.cz už loni popsaly kauzu pozemků pod brněnským letištěm, v níž rovněž figuroval Horký a Leder.

Jihomoravský kraj, kterému letiště patří, pod vedením Michala Haška (ČSSD) a lidoveckých koaličních partnerů roky ignoroval, že část pozemků pod dráhou si nárokují soukromí dědicové. Nárok od nich nakonec koupil Horký za 450 tisíc.

Následně Leder jako advokát zastupoval Horkého ve sporu s Jihomoravským krajem. A nakonec získal za pozemky odškodnění minimálně 27 milionů korun.

Leder ale před rokem odmítl, že by Horkého znal, nebo s ním záležitost dokonce plánoval. „K celé záležitosti jsem se dostal až ve chvíli, kdy byla podána žaloba. To už na kraji lidovci nevládli. Pana Horkého jsem předtím neznal. S krajem jsem to vůbec neřešil. Vše jsme vyhráli u soudu,“ tvrdil tehdy reportérům Leder.