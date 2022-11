Ač se v posledních letech ve světě masivně rozvíjí moderní technologie, školství tomu nestačí. Podle amerického vědce Johna Moravce by se mělo neustále přizpůsobovat praxi, ve výsledku je ale vzdělávací systém pomalý. „Školství není dostatečně flexibilní a na potřebné změny reaguje se zpožděním. Nejen v Česku, ale globálně,“ říká Moravec, který je odborníkem na budoucnost vzdělávání a vývoj trhu práce v souvislosti s technologiemi.

Se svým týmem nyní vypracoval studii, která hledá odpověď na otázku, co děti ve vzdělávání čeká. V první fázi akademici analyzovali odbornou literaturu – zhruba 1200 vědeckých článků věnovaných školství a digitálním technologiím, které byly publikovány v posledních dvou letech. Ve druhé se věnovali tomu, kam by mělo vzdělávání směřovat. Závěr, který ze studie vyplývá, je varující: „Svět se mění, ale vzdělávání ne.“

HN: Překvapily vás výsledky?

Vzdělávání má odrážet potřeby společnosti, aby dokázalo děti připravit na budoucnost, a tak mě nejvíce překvapilo, že ve skutečnosti se to podle odborníků neděje. Je to takový slon v místnosti. Všichni ho vidíme, ale nikdo to neřeší a slona přehlížíme. Okolo nás jsou teprve pár let naprosté novinky, které je třeba dětem vysvětlit, příkladem může být blockchain (digitální účetní kniha, která se využívá například u kryptoměn – pozn. red.), průmysl 4.0, umělá inteligence, virtuální realita nebo metaverzum. Ve školách ale o takových termínech slyšíme jen velmi zřídka.