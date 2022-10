Městský soud v Praze nepravomocně odsoudil někdejšího vysoce postaveného bankéře Petra Vitáska, který podle obžaloby podvedl zámožnou italskou farmářku a připravil ji v přepočtu o téměř 80 milionů korun. Peníze, které měla žena investovat přes offshorové firmy do nemovitostí v Dubaji, se policistům nepodařilo dopátrat. O případu v pondělí informoval web Seznam Zprávy. Vitásek byl odsouzen k šesti letům vězení, stejně jako další obžalovaný, advokát Vratislav Urbášek. Případem se bude zabývat odvolací soud.

Podle žaloby nechal Vitásek v únoru 2015 podepsat pětaosmdesátiletou Mariassuntu Pilottiovou dokumenty k převodu peněz na ostrov Mauricius s tím, že přes schránkovou firmu bude investovat do nemovitostí v Dubaji. Vitásek v té době pracoval jako šéf sekce pro nejmovitější klienty v české pobočce Raiffeisenbank.

Po převodu zhruba 3,2 milionu eur (v přepočtu 78,7 milionu korun) do Prahy putovaly peníze podle Seznam Zpráv do banky na Mauriciu, na účet firmy založené v Hongkongu a napsané na rybáře z Makedonie. Odtud byly přeposlány do Saúdské Arábie, vybrány v hotovosti a vloženy na jiné účty. Dále se rozletěly do různých firem a zemí, hlavně do Česka a na Slovensko, kde je někdo vybral z bankomatů. Část z nich vybral v hotovosti muž, který je souzený v samostatném procesu.

U koho peníze italské farmářky skončily, se policistům nepodařilo vypátrat. Žena přesto nakonec o miliony eur nepřišla, Raiffeisenbank ji totiž odškodnila a všechny ukradené peníze vrátila. Podle Seznam Zpráv to vyplývá z dokumentů ze soudního řízení.

Vitáska před dvěma týdny nepravomocně odsoudil pražský městský soud k šesti letů vězení a pokutě 20 milionů korun. Dostal také zákaz práce v bankovnictví. Šestiletý trest uložil také advokátovi Urbáškovi, který podle obžaloby zařídil přesun peněz z Česka na Mauricius.

Oba obžalovaní vinu před soudem popřeli. Urbášek pouze uvedl, že na Vitáskovu žádost založil offshorovou firmu a napsal ji na makedonského občana. Že by dával pokyny k převodům peněz na Mauricius, advokát Urbášek popřel, uvádí Seznam Zprávy. Vitásek se u soudu hájil tím, že investice paní Pilottiové doporučil italský správce jejího majetku, on pouze vše zařídil v bance. Hájil se také tím, že kdyby chtěl peníze ukrást, neudělal by to tak, aby po podvodu zůstaly v bance dohledatelné stopy.

Soudkyně Kateřina Hayes ale odmítla, že by Italka vědomě souhlasila s nákupem bytů ve Spojených arabských emirátech. „Pětaosmdesátiletá konzervativní italská farmářka převádí veškeré peníze na Mauricius? Soud si neumí představit, co víc už by mělo být podezřelejšího,“ uvedla Hayes podle Seznam Zpráv. Verdikt soudu není konečný, případem se ještě bude zabývat odvolací soud.