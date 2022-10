Brněnská (současná i budoucí) primátorka Markéta Vaňková zaskočila své politické partnery i konkurenty. Ve čtvrtek nabídla vstup do koalice dalším čtyřem politickým subjektům – hnutí ANO, koalici lidovců a starostů, Pirátům a sociálním demokratům. Společně s ODS a TOP 09 by tak v Brně vytvořili širokou a co do počtu mandátů silnou vládní koalici. Pokud všichni zúčastnění nabídku přijmou, v opozici skončí jen devět zastupitelů z pětapadesáti.

Podle reakcí brněnských lídrů však není vyloučené, že KDU-ČSL a Piráti do takové vlády nenastoupí. „Není to úplně to, co jsme očekávali. Nabídka, kterou jsme dostali neodpovídá našim programovým prioritám,“ říká pirátský lídr Marek Lahoda s tím, že zájem měli o dopravu.



Podobně mluví i Petr Hladík, volební lídr KDU-ČSL a STAN ve volbách. „Vnímám to jako překvapení hlavně pro voliče ODS v Brně. Myslím si, že hlasovali hlavně pro pokračování současné koalice (ODS+KDU-ČSL+Piráti+ČSSD) a teď se to bude asi měnit.“ Hladík ale v brněnské koalici nejspíš nebude hlavně kvůli svému vládnímu angažmá na ministerstvu životního prostředí.

Všechny zastupitelské kluby, které dostaly od Vaňkové nabídku vstupu do koalice, se sejdou o víkendu, v pondělí ráno pak oznámí rozhodnutí i primátorce.

René Černý, lídr hnutí ANO v Brně, považuje nabídku za příznivou. „Musí ještě rozhodnout náš zastupitelský klub a oblastní stranická organizace. Ale v nabídce jsme dostali přesně ty gesce, o které jsme se usilovali a které byly naše priority,“ říká Černý. Hnutí ANO by v koalici mělo na starosti investice, nebo třeba vytvoření územního plánu.

Vývojem v Brně je zklamán ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. „Dlouhodobě jsem prosazoval vládní půdorys i v Brně, bohužel paní primátorka to udělala po svém. Jako předsedové stran jsme udělali všechno co jsme mohli,“ uvedl Jurečka HN.

Jurečka považuje za zbytečné v současné situaci takto výrazně zasahovat do způsobu vládnutí v Brně. „Když tam je současná situace, která funguje a udělalo kus dobré práce, přijde mi zbytečné výrazně měnit složení koalice, hlavně když to není potřeba kvůli počtu mandátů. Je to můj dlouhodobý postoj.“

Ani premiér a předseda ODS Petr Fiala, který z Brna pochází, není z rozhodnutí její lokální stranické špičky nadšený. „O mně je známo, že preferuji koaliční spolupráci na vládním půdorysu. Jsme ale demokratická strana a já respektuji že brněnští kolegové zvolili tento postup v podobě široké koalice,“ napsal redakci Fiala přes svého mluvčího Václava Smolky.

Jeho politický konkurent, bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, před volbami burcoval své voliče, aby přišli k volbám. „Máte možnost tyto volby brát jako referendum o Fialově vládě.“ Po volbách, kdy spojení Fialovy ODS a jeho ANO není ve městech výjimečné, už rétoriku zjemnil. „Nemám s tím problém,“ napsal na dotaz HN k příští brněnské koalici.

Politolog a děkan Fakulty sociálních studii Masarykovy univerzity Stanislav Balík pokus o sestavení široké koalice interpretuje jako pokus o bezpečnou většinu. „Primátorka chce jít cestou, která sníží soutěživost ve městě. Doufám, že to bude jen dočasné, aby vyřešili energetickou krizi nebo územní plán. Na jednu stranu si dobrovolně zmenšuje sílu, kterou by měla v menší koalici, ale zase v opozici bude jen tříčlenný Zelení s Matějem Hollanem a několik málo lidí z SPD,“ přibližuje Balík.

Podle něj je to strategické rozhodnutí, které může fungovat, ale pravděpodobně to nebude dlouhodobé. „Takto široká koalice může vyprodukovat hodně silný odpor a vyprodukovat osobu, která znevěrohodní ostatní strany. Na komunální úrovní nic není neměnné, stačí jedna silná téma a během chvíle můžete mít klidně i čtyřicet procent,“ myslí si brněnský politolog.