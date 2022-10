Půl roku měla strávit v cizí zemi, kde nikoho neznala a neuměla tamní jazyk. I proto byla Jana Kratochvílová před odjezdem do malého finského města nedaleko Helsinek nervózní. „Myslela jsem, že nebudu ničemu rozumět, naprosto se v tom ztratím a zničím si půl roku života.“ Navíc spolužačka, která ji ke studiu v cizině přesvědčila a měla s ní jet, nakonec zamířila na jinou školu. „Teď můžu říct – naštěstí. Mohla jsem se díky tomu soustředit jen na sebe,“ vzpomíná dnes devětadvacetiletá Kratochvílová na své zážitky z Erasmu.

Je jednou zhruba ze 350 tisíc českých studentů, kteří v rámci evropského výměnného programu vyjeli na zahraniční školu. Česko se do Erasmu, který letos slaví 35 let fungování, zapojilo v roce 1998. Před osmi lety se navíc rozšířil a mohou se tak do něj vedle vysokoškoláků zapojit i například středoškoláci.

„Očekáváme, že počet Čechů, které budeme schopni do zahraničí přes program vyslat, v dalších letech naroste. V roce 2027 by to mohlo být odhadem 20 procent populačního přírůstku v daný rok, nyní je to asi 15 procent,“ říká Michal Uhl, ředitel Domu zahraniční spolupráce, který řeší financování programu v Česku. Rozpočet pro tuzemsko letos činí zhruba 68,1 milionu eur (asi 1,7 miliardy korun).

Zbývá vám ještě 80 % článku Předplatné za 30 Kč První 2 měsíce za 30 Kč měsíčně, poté za 159 Kč měsíčně

Možnost kdykoliv zrušit

Odemykejte obsah pro přátele Předplatit za 30 Kč měsíčně Nebo Koupit tento článek za 30 Kč Máte již předplatné? Přihlásit se

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.