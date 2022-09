České dráhy v příštím roce určitě nezdraží jízdné ve výši současné inflace, zvýšení cen bude nižší. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Průměrná míra inflace v Česku se nyní pohybuje kolem 17 procent. ČD se chystají zdražovat kvůli nárůstu nákladů na energie a materiál. Zdražení podle Kupky nepřesáhne 15 procent.

České dráhy zvyšují ceny jízdného každoročně, zohledňují při tom inflaci. Nejvýrazněji společnost letos zatím připlatila za elektřinu, naftu a náhradní díly. U osobní i nákladní dopravy tyto výdaje stouply za půlrok meziročně dohromady o 2,3 miliardy korun.

Kupka dnes možnost zdražení na úrovni současné inflace vyloučil. „Určitě to tak vysoko nebude," zdůraznil. Přesné číslo, o kolik dráhy zdraží při vydání nového jízdního řádu, který začne platit v prosinci, ale neuvedl.

Ministr chce hledat úspory. Zmínil například zkvalitnění organizace dopravy nebo modernizaci vozového parku. Jako příklad uvedl mimo jiné nasazování vlaků s vyšší kapacitou. Zatím nechce jít cestou Německa, které v létě zavedlo neomezené cestování po celé zemi regionální dopravou za výhodné měsíční jízdné devět eur. Podle něj je to i pro Němce velká rozpočtová zátěž.

Skupina České dráhy letos v první polovině roku hospodařila se ztrátou 931 milionů korun. Meziročně je to zhoršení o 714 milionů korun.

V rozhovoru pro HN šéf Českých drah Michal Krapinec dříve uvedl, že zdražení podle něj bude v desítkách procent. „Říkáme už od začátku, že to navýšení bude letos malinko vyšší, než na co byli cestující zvyklí. Ale ne natolik, aby to přineslo odliv cestujících. To znamená, že za mě by se zvýšení cen mělo pohybovat kolem deseti až dvaceti procent,“ uvedl Krapinec. Desetiprocentní zdražení podle něj přinese ČD asi 350 milionu korun.

Zdražovat budou podle něj i slevové IN karty. „Tak jako se zdražuje jízdné, budou se zdražovat i slevové karty, včetně In Karty 100. Pro ty, kteří cestují hodně, to ale bude stále nejatraktivnější produkt, jaký pro ně máme,“ popsal Krapinec.