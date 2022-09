„Pro soud bude klíčové to, co Andrej Babiš věděl, nebo nevěděl. Obhajoba i obžaloba jsou dobře připravené. Dopadne to podle toho, jak si obě strany povedou,” říká advokát Miroslav Krutina a dodává: „Půjde o detaily. V pochybnostech se vždy rozhoduje ve prospěch obžalovaných. Takže pokud by pochybnosti byly, už to by mohlo stačit k tomu, aby obhajoba se svými argumenty částečně, nebo zcela uspěla.“