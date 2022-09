Předseda hnutí STAN a vicepremiér Vít Rakušan by měl podle více než poloviny Čechů kvůli kauze kolem jmenování šéfa civilní rozvědky Petra Mlejnka rezignovat na pozici ministra vnitra. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Zhruba čtvrtina lidí naopak uvedla, že by Rakušan měl v pozici zůstat.

Mlejnek nastoupil začátkem července do čela Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), tedy civilní rozvědky. Následně se v médiích objevily informace o pravidelných stycích Mlejnka s lobbistou Michalem Redlem, který nyní čelí obvinění v kauze Dozimetr, týkající se údajné korupce v pražském dopravním podniku.

Rakušan Mlejnka do funkce ředitele ÚZSI navrhl, ačkoli podle svých slov již tehdy věděl o Mlejnkových stycích s Redlem. Sněmovní opozice opakovaně vyzvala k odvolání Mlejnka i Rakušana. Ministr vnitra Mlejnka hájil a sám také odmítl odstoupit. Mlejnek nakonec na konci srpna oznámil, že rezignuje.

Median provedl průzkum, kterého se zúčastnilo 1033 lidí starších 18 let. Odpovídali na otázku, zda by měl Rakušan i po odstoupení Mlejnka odstoupit z funkce ministra.

Celkem 56 procent z dotázaných si myslí, že by měl Rakušan vyvodit politickou odpovědnost z prosazování Mlejnka a odstoupit z čela vnitra. Podle 27 procent účastníků průzkumu by měl Rakušan na pozici ministra zůstat a zbylých 17 procent lidí uvedlo, že neví, jak odpovědět. Průzkum Median provedl pro Český rozhlas 6. a 7. září.

Odstoupení Rakušana by podpořili podle rozhlasu především voliči opozičních hnutí a také stran, které se nedostaly do sněmovny. Ale například i z voličů vládního uskupení Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) by téměř jedna třetina byla pro rezignaci ministra vnitra. Podle ředitele Medianu Přemysla Čecha to však neznamená, že by tito lidé už ve volbách strany koalice nepodpořili.