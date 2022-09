Řešením energetické krize podle vicepremiéra a předsedy STAN Víta Rakušana není závislost na ruském plynu, což chtěli svolavatelé sobotní protivládní demonstrace. Rakušan slíbil, že vláda bude lépe a jednodušeji své kroky vysvětlovat. Kabinet chce například novelou energetického zákona zabránit obchodníkům s energiemi, aby mohli zákazníkům bez omezení zvyšovat zálohy. Uvedl to v neděli v diskusním pořadu CNN Prima News.

„Vláda nenechá lidi v nouzi, dělá maximum možného, přijde s adresnou pomocí,“ prohlásil Rakušan. Rozhodně podle něj nebude nikdo, komu by vláda nebyla schopná a ochotná pomoci. Řešením podle Rakušana není zvyšování závislosti na ruském plynu separátními dohodami, jak žádali organizátoři sobotní protivládní demonstrace, ale oddělení ceny elektřiny a plynu na evropské úrovni.

Předseda poslanců opoziční SPD Radim Fiala uvedl, že vláda nemá řešení energetické krize. Řekl, že celoevropské řešení se nepodaří, a i kdyby ano, na ceny nebude mít výrazný vliv. Podle Fialy je za růstem energií Green Deal, tedy unijní plán na snížení emisí skleníkových plynů. Rakušan s tím nesouhlasil, podle něj je za razantním růstem cen energií ruská agrese proti Ukrajině a s tím spojené omezování dodávek plynu do Evropy. „Bez Putinovy války by tahle krize v Evropě nebyla,“ prohlásil.

Vicepremiér také uvedl, že nepohrdá obavami účastníků demonstrace z toho, že nebudou schopní platit ceny energií a s nimi spojené zvyšování cen zboží. „Výtku mám k těm, kdo z toho strachu chtějí politicky žít,“ uvedl. Podle Rakušana musí vláda co nejjednodušším způsobem a lépe vysvětlovat své kroky.

V reakci na informace, podle kterých panují v ODS či KDU-ČSL výhrady vůči ministru průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi, uvedl, že ministr získal podporu na posledním jednání vedení koaličních stran. „Všichni předsedové, kteří byli přítomni, mu tu podporu jednoznačně vyjádřili,“ dodal. Rakušan také řekl, že by Síkela mohl přicházet s řešeními krize i na evropské úrovni.

Síkela v pořadu České televize Otázky Václava Moravce zlepšení komunikace přislíbil. Uvedl, že se bude snažit vnést do společnosti klid vysvětlováním, jaká řešení vláda chystá. „Budu ještě více bez přikrášlování vysvětlovat, v jaké situaci jsme, i to, že máme návody, jak tu situaci řešit,“ uvedl ministr. Dodal, že ekonomický pohled nadřadil politickému a dosud se snažil věnovat nejen věcem naléhavým, ale hlavně důležitým, k nimž patřilo snížení závislosti Česka na plynu z Ruska. Všechno ostatní podle ministra nebylo pro Česko tak kritické.

Po Síkelově odvolání volali nejen opoziční poslanci, kteří koncem týdne vyvolali ve sněmovně neúspěšné hlasování o nedůvěře vládě, ale i profesní svazy a asociace nebo aktéři sobotní demonstrace.

Ministr uvedl, že demonstrace se zúčastnili lidé, kteří mají strach z budoucnosti a možná podlehli dezinformacím.

Ve středu chce Síkela vládě představit varianty konceptu pro vznik státního obchodníka s energiemi, který by měl zajišťovat energie pro veřejný sektor. Vláda by měla vybrat nejvhodnější řešení.

Síkela bude o podobě konceptu jednat v pondělí s odborníky. Sám preferuje vznik agentury, což je podle něj nejrychlejší řešení. Státní obchodník s energiemi by podle ministra měl být připravený v nejbližší době, aby mohl zajišťovat energie pro veřejné instituce pro příští rok. V řádů dnů, maximálně týdnů chce dokončit administrativní proces pro jeho vznik. Zdůraznil, že nutná bude rovněž změna energetického zákona.

Agentura by nejspíš vznikla pod jiným ministerstvem, protože resort průmyslu a obchodu má už pod správou společnost ČEPS, která je zodpovědná za distribuční soustavu a byla by tak ve střetu zájmů s obchodníkem. Podle ministra by agentura umožňovala státu například oslovení zkušeného obchodníka na trhu, aby pomohl státu zajistit energie. Další variantou kromě agentury by mohla být samostatná společnost, což ovšem ministr označil za komplikované, kvůli nutnosti vytvoření nové organizační struktury firmy.

Prvním úkolem státního obchodníka bude zajištění energií pro veřejné instituce na příští rok. „Paralelně s jeho přípravou budeme připravovat nákupy energií, které by následně za výhodnější ceny tento obchodník přeprodal veřejné správě,“ řekl už v týdnu Síkela.

Vznik státního obchodníka žádají i kraje. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) upozornil, že jde o důležitý krok, musí ho však doplnit další opatření. Zmínil například možnou regulaci cen. Připomněl, že kraje dosud většinou nemají zajištěnou elektřinu například pro nemocnice nebo školy na příští rok. „Měli jsme opakované soutěže, ale nikdo se nepřihlásil,“ dodal.