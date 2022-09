Dětské dluhy a exekuce

Exekucí uvalených na dětské dlužníky bylo v Česku ještě na konci loňského roku přes dva tisíce. Vznikly například i po nezaplacených pokutách za jízdy načerno v MHD či kvůli tomu, že rodiče nezaplatili za děti poplatky za odvoz odpadu. Vloni na jaře ale parlament přijal novelu občanského zákoníku, podle které budou děti do 13 let za své dluhy zodpovědné v případě, že škodu způsobily úmyslně nebo jsou majetné a poškozený ne. Jinak za ně budou ručit rodiče. Do 15 let má být zakázáno účtovat k dluhům penále, od tohoto věku už mohou dluhy takto růst, nesmí ale převýšit majetek dítěte. Po dovršení 18 let také mohou ti, kteří k dluhům přišli v dětství, žádat o zastavení exekuce. Nová pravidla pro dětské dluhy platí od loňského července a vztahují se na lidi do 21 let.