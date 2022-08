glosa petra honzejka

„No určitě! To by nebylo vhodné, abysme v rámci předsednictví toto vyvolali!“ Takto přesně zněla odpověď Andreje Babiše na otázku, zda může zaručit, že ANO v době českého předsednictví EU nevyvolá hlasování o nedůvěře vládě, což by...