„Je to podobné jako s vysokým tlakem, který je taky hodně závislý na životním stylu. A u něj nikdo nepopírá, že je to nemoc, kterou musíme léčit. Podle laické veřejnosti by měl člověk s obezitou prostě přestat jíst a pomoci si sám, ale u chronických onemocnění to takhle jednoduché nikdy není,“ říká přednosta Centra diabetologie IKEM Martin Haluzík.