Smyslem covidových lockdownů bylo snížit šíření tohoto onemocnění mezi lidmi. Teď se ale s ještě větší intenzitou šíří nemoci, které v posledních dvou letech takřka utichly. Plané neštovice se letos v porovnání s lety před epidemií covidu-19 vyskytují mnohem častěji, a to dokonce i v létě. Podle epidemiologů bychom se tak měli připravit, že na podzim udeří v plné síle a vypukne epidemie.

Většina z nás si jimi projde v útlém věku a dobře si je pamatuje: malátnost, specifická svrbivá vyrážka a červené pupínky naplněné čirou až mléčnou tekutinou. Toto vysoce nakažlivé herpetické infekční onemocnění, které se šíří kapénkovým přenosem během kontaktu s nakaženou osobou, se v době, kdy se lidé nevídali, přirozeně stáhlo do ústraní.

„Ochrana dýchacích cest, kterou většina z nás v posledních dvou letech nosila, včetně žáků škol, zamezila tomu, aby se neštovice šířily stejně jako každý rok,“ tvrdí hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal.

„Covidové závěry zapříčinily to, že se společnost kontinuálně nepromořovala jako v předchozích letech,“ potvrzuje doktorka Kateřina Fabiánová z oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního úřadu pro HN.

Neštovice se teď ale šíří daleko více než v předchozích letech. Meziročně se podle statistik SZÚ objevilo v letech 2013 až 2019 v průměru na 31 tisíc případů. Letos je to ale více než 42 tisíc případů, a to jsme teprve v polovině roku.

Sezona neštovic navíc ještě ani nezačala. Ta přichází až v druhé polovině podzimu. Dá se tudíž letos očekávat jejich rekordní výskyt od roku 2004, kdy bylo hlášeno přes 52 tisíc případů. „Skutečně se může jednat o epidemii neštovic, nicméně v míře zvládnutelnosti zdravotnického systému,“ tvrdí Fabiánová. Epidemiolog Smejkal souhlasí a dodává, že průběh onemocnění by ale neměl být horší než v minulosti, jen jich bude víc.

Na rozdíl od své starší sestry, pravých neštovic (variola), na kterou v minulosti umírala téměř jedna třetina onemocnělých, nejsou plané neštovice (varicela) až na výjimečné případy smrtelné. To ovšem neznamená, že průběh je vždy hladký. Rizikem může být zavlečení bakteriálních kožních superinfekcí, postižení centrální nervové soustavy nebo zápal plic. Zejména špatný průběh mají dospělí a u těhotných žen se po porodu mohou u plodu objevit vrozené vady končetin, mozku a očí.

Odborníci také nejsou zastánci takzvaných neštovicových párty. Ty pořádají rodiče, kteří chtějí, aby děti prodělaly nemoc v útlém věku, kdy probíhá mírněji, a zajistili dítěti doživotní imunitu. „Nejenže je doživotní imunita proti planým neštovicím sporná – známe i případy, kdy neštovice proběhly u člověka dvakrát – vystavení zdravého dítěte viru může být nebezpečné. Nikdy totiž nevíme, jaký je imunitní stav dítěte v době nákazy,“ vysvětluje Fabiánová. Silně proto doporučuje očkování a znovuzavedení nošení roušek ve školách během neštovicové sezony.

„U planých neštovic se mohou vyskytnout komplikace, a když se tomu dá předcházet očkováním, tak nerad slyším, když se říká, že to dítě máme takzvaně promořit nebo ho vystavovat viru. Není to úplně chytrá cesta,“ souhlasí Smejkal.

Řešením, které by přispělo ke zmírnění epidemie, by podle specialistů mohla být právě vakcinace. V Česku se proti planým neštovicím užívá dvoudávková očkovací látka Priorix Tetra. Každá z nich vyjde na jeden a půl tisíce korun a chrání přibližně deset let. I když nemá stoprocentní účinnost, dokáže výrazně snížit riziko nákazy, případně závažnost průběhu onemocnění. Výhoda je i v tom, že se můžeme očkovat až po kontaktu s nakaženým, tzv. postexpoziční profylaxe. Ta může zmírnit vážné dopady nákazy, tvrdí Fabiánová.

Nově se v Evropě objevil také virus opičích neštovic, který patří do rodiny herpetických zoovirů (ortopox virus), kam řadíme i kravské a ptačí neštovice. Ty jsou mnohem bližší viru pravých neštovic. Podle zmíněných epidemiologů se však v Česku masově nerozšíří a zůstanou ve velice úzké skupině autoimunitních pacientů a homosexuálů.

„V této komunitě lidí to může být problém a zde by bylo vhodné zacílit očkovací kampaň, ale že by to jako covid-19 postihovalo jisté věkové skupiny, si nemyslím,“ dodává Smejkal.

Odpovídaly by tomu i statistiky SZÚ. Případy opičích neštovic se vyskytují zejména v západní Evropě, kde jsou gay komunity tradičně silnější. V Česku pak především v Praze. K 3. srpnu bylo hlášeno celkem 26 případů opičích neštovic, všechny u homosexuálních mužů.

