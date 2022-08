Premiér Petr Fiala (ODS) plánuje promluvit si s ministrem vnitra a předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem o kontaktech nového šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Petra Mlejnka se stíhaným lobbistou Michalem Redlem. Jednání se má uskutečnit příští týden. Fiala ČTK prostřednictvím Úřadu vlády sdělil, že nyní vychází z toho, že Mlejnek má prověrku na stupeň tajné a prochází prověřováním na stupeň nejvyšší. Rakušan novinářům řekl, že Mlejnek se po jmenování pustil do uplatňování své koncepce moderní zpravodajské služby, což ČR potřebuje.

„Práci vykonává dobře. Pro mne jediným důvodem (k odvolání) by bylo, kdyby nezískal prověrku na přísně tajné, ale to je rozhodovací pravomoc Národního bezpečnostního úřadu. Prověrku na tajné získal několikrát,“ uvedl Rakušan.

„Předpokládám, že české orgány mají dost informací k tomu, aby posoudily bezpečnostní způsobilost pana Mlejnka i při zohlednění dnes medializované záležitosti,“ uvedl Fiala. Mlejnek měl podle dnešní zprávy serveru Seznam Zprávy pravidelné kontakty s podnikatelem Michalem Redlem, který je stíhán v korupční kauze Dozimetr, minimálně od roku 2012. Rakušan novinářům řekl, že nezpochybňuje právo premiéra ptát se na informace z médií, jako ministr mu sdělí to, co říká novinářům. „Je to člověk, který prošel bezpečnostním screeningem všech služeb, které v ČR působí, a žádné poznatky negativní z bezpečnostní komunity nepřišly, to je relevantní,“ uvedl o Mlejnkovi.

Informace požaduje osvětlit opozice. „Pokud se dnešní zpráva potvrdí, tak je to další selhání ministra vnitra Víta Rakušana,“ uvedla na Twitteru poslankyně hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová.

Nový šéf civilní rozvědky serveru řekl, že s Redlem se potkával zhruba jednou nebo dvakrát ročně, když pracoval ve firmě Techniserv, která dodává a instaluje technologické systémy a často se uchází o státní zakázky. „Důvodem bylo, že jsem jako obchodník poptával zakázky pro svou firmu. Žádnou zakázku jsem jeho prostřednictvím nezískal,“ dodal zpravodajec, kterého Rakušan jmenoval do funkce letos 8. července.

Dnes Mlejnek ve vyjádření pro média dodal, že během své obchodní praxe se stýkal s mnoha lidmi. „Mám platnou prověrku Národního bezpečnostního úřadu na stupeň tajné, která byla dvakrát obnovena. NBÚ může na bezpečnostních prověrkách spolupracovat mimo jiné i s tajnými službami. Prověrku bych nezískal, pokud by v mé minulosti bylo cokoliv neslučitelného se zákony České republiky. V tuto chvíli mám podle zákona zažádáno o prověření na nejvyšší stupeň přísně tajné. Jsem přesvědčen, že nic nebrání tomu, abych tuto prověrku získal,“ uvedl.

Informace o kontaktech nového šéfa civilní rozvědky s lobbistou Redlem probere i sněmovní komise pro kontrolu ÚZSI. Předsedkyně komise Taťána Malá (ANO) na Twitteru uvedla, že orgán svolala. „Chci slyšet vyjádření ředitele Petra Mlejnka a ministra vnitra Víta Rakušana k tomu, co se píše,“ uvedla.

Rakušan serveru Seznam Zprávy řekl, že o vazbě s Redlem před jmenováním Mlejnka věděl a nevadila mu, protože vztah obou mužů byl pracovní. Na Twitteru poté doplnil, že si za jmenováním Mlejnka stojí. Nového šéfa ÚZSI považuje za profesionála s úctyhodným kariérním profilem. Později doplnil, že mu Mlejnka představil dlouholetý kolega ze sněmovního bezpečnostního výboru Jan Bartošek (KDU-ČSL), dobré reference mu poskytl například bývalý šéf generálního štábu Aleš Opata i další lidé z bezpečnostní komunity.

Jeden z obviněných v kauze Dozimetr podle serveru Seznam Zprávy vypověděl, že Redl získával citlivé informace právě přes Mlejnka. Nový šéf ÚZSI kvůli tomu před třemi týdny podával vysvětlení na policii. „Není pravda, že bych předával informace. Policii jsem vysvětlil, že potkávat se s lidmi v obchodě byla moje práce,“ sdělil k tomu Mlejnek.