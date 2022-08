Hasiči v Českém Švýcarsku v pondělí večer lokalizovali požár a mají jej pod kontrolou, řekl ředitel hasičů Vlček. Zásah by mohl skončit v řádu dnů. Plamenné hoření, jaké bylo vidět v prvních dnech, se už neobjevuje. Na místě zasahuje bezmála 1000 hasičů včetně desítek speciálně vycvičených lezců, kteří se pohybují v těžko přístupném terénu. Hasiči v pondělí pokračovali ve zmenšování oblasti zásahu. Oheň zasáhl plochu 1060 hektarů. Po celý den pomáhali zvládnout požár vrtulníky a letadla.

Hasiči mají k dispozici také dvě stovky cisteren a sto kusů další techniky jako čerpadla nebo čtyřkolky. Hasičské záchranné sbory přivezly z krajů další hadice, nataženo je 78 kilometrů hadic pro dálkovou dopravu vody i na dohašování.

Mluvčí ústeckých krajských hasičů Lukáš Marvan v pondělí uvedl, že problémovými místy zůstávají oblasti Hlubokého dolu, Bouřňáku, vrchu Větrovce, Křídelní stěny a v Hřensku. O zrušení evakuace pro Meznou, Mezní Louku a Hřensko se proto nyní neuvažuje. Jejich obyvatelé se budou moci vrátit domů, až budou oblasti bezpečné. Evakuovaní obyvatelé Vysoké Lípy se vrátili do svých domovů v neděli.

K soutěskám v Hřensku se hasiči ale dostali a tamní ohniska likvidují pozemní i vzdušnou cestou. Pravčická brána, jeden ze symbolů Českého Švýcarska, výletní zámeček a restaurace Sokolí hnízdo z roku 1881 a také historická stavba z konce 19. století na horním přístavišti Edmundovy soutěsky požár přestály. Podle strážce parku, který mohl do soutěsek vstoupit, zůstal objekt požárem celkem nedotčen.

Při zásahu se v pondělí zranili čtyři hasiči, všichni byli ošetřeni přímo na místě, dva z nich museli být převezeni do nemocnice. U jednoho dobrovolného hasiče, který se otestoval, byl zjištěn covid-19. Jednotka, v níž působil, se podle mluvčího nesetkala s nikým jiným, odeslána už byla pryč ze zásahu. Zranění už utrpělo dohromady 56 hasičů.

Obce v Národním parku České Švýcarsko i v jeho okolí trápí kvůli požáru odliv turistů. Turisté kvůli zásahu nemohou do vybraných lokalit národního parku, platí tam zákaz vstupu do lesů. Zůstává uzavřen i hraniční přechod přes Hřensko do Německa. Na území celého Ústeckého kraje je také zakázáno kouřit či rozdělávat oheň v lesích a za porušení zákazu hrozí pokuta ve správním řízení až sto tisíc korun. Přesto strážci přírody podle mluvčího správy parku Tomáše Salova denně nacházejí stopy po táboření a nedopalky cigaret.