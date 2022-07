Hnutí Starostové a nezávislí nás poškozuje, mělo by vypustit odkaz na veřejnou funkci „starostů“ ze svého názvu. Starostové Bíliny a Postoloprt, Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO) a Zdeněk Pištora (nezávislí), napsali předsedovi hnutí STAN Vítu Rakušanovi otevřený dopis, kde ho kvůli kauzám vyzývají ke změně názvu hnutí.

„Domníváme se totiž, že je zavádějící a klamavý. Podle našeho názoru naplňuje i rysy klamavé reklamy, protože vyvolává mylnou představu, že Vaše hnutí zastupuje starosty a vedení měst a obcí víc než ostatní politická uskupení, což není pravda,“ píšou autoři v dopisu, ke kterému se již připojilo víc než 25 starostů a starostek převážně z Ústeckého kraje.

Podle Bařtipánové strana odkazující na ministry nebo poslance v názvu by být nemohla, proto by chtěla, aby to tak nebylo ani v případě hnutí STAN. „Chtěli bychom se distancovat od afér, které hnutí STAN v poslední době má. Spousta lidí často nechápe, že my jako starostové nejsme členy STAN, a ptají se nás, jestli nám jejich kauzy nevadí a podobně,“ popisuje starostka Bíliny Bařtipánová.

I když je členkou hnutí ANO, není to prý iniciativa největší opoziční strany, která je v posledním období nejhlasitějším kritikem hnutí STAN. „Jsou v tom zapojení starostové z ODS, komunisté i nezávislí. Jde nám opravdu jen o to, aby si změnili název a nezneužívali veřejnou funkci, kterou ani nezastávají,“ říká Bařtipánová.

HN požádaly o reakci i předsedu hnutí STAN Víta Rakušana, ten ale zatím na dotazy redakce nereagoval.

Spoluautor dopisu, starosta Postoloprt Zdeněk Pištora (V posledních trojích volbách, včetně podzimních sněmovních, kandidoval za hnutí Trikolora, i když není jejím členem – pozn. red.), uvádí, že i když se k listu připojilo zatím jen téměř tři desítky starostů hlavně z Ústeckého kraje, očekávají, že jich bude přibývat.

„Zatím jsme se jenom zeptali několika starostů, jestli s dopisem souhlasí, a nebyli osloveni ještě všichni. Po medializaci očekávám velkou podporu od starostů měst a obcí napříč republikou i politickými stranami,“ říká Pištora.