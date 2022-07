„Rozpracovanou reportáž o Hlubučkovi jsem nikdy nezastavil, redaktorka Markéta Dobiášová ji nedokončila. Pracovala na tom půl roku. Proč ji neudělala ani poté, co z ČT odešla, to nevím,“ říká dramaturg a moderátor pořadu Reportéři ČT Marek Wollner. „Pochybení jsem se nedopustil. Dva roky o kauze Lysolaje nenapsal nikdo nic. Je to politika. Někdo se mě chce zbavit,“ dodává.

Korupční kauza Dozimetr 15. června vyšetřovatelé z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasáhli proti lidem, které obviňují z účasti na organizované zločinecké skupině a z korupce. Skupina měla ovlivňovat veřejné zakázky především v Dopravním podniku Praha, a to přes nastrčeného člověka, který měl podle instrukcí šéfa skupiny Michala Redla dohlížet na kontrakty. Policisté obviňují celkově třináct lidi, kromě jiných bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN), manažery pražské dopravní společnosti a několik podnikatelů. Kvůli kontaktům s obviněnými podnikateli rezignovali ministr školství Petr Gazdík (STAN) nebo třeba pražský politik TOP 09 Marek Doležal.