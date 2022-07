Prakticky první věcí, kterou členové Evropské komise po příletu do Česka uviděli, byla kráva vzhůru nohama. A to na anglicky psaných billboardech, které zástupci velkých zemědělských podniků v Česku umístili podél silnice z Pardubic do Litomyšle. Iniciativa nazvaná Vládní agrohazard, za níž stojí Agrární komora a Zemědělský svaz, takto chtěla Evropskou komisi upozornit na údajně nespravedlivou zemědělskou politiku české vlády.

Předsednictví Evropské unie, které Česko v pátek v Litomyšli spolu s Evropskou komisí slavnostně zahájilo, ovšem nemá s domácími podmínkami dotací pro zemědělce nic společného. Setkání kabinetu premiéra Petra Fialy (ODS) s Evropskou komisí, vedenou její předsedkyní Ursulou von der Leyenovou, sloužilo hlavně k ujasnění toho, co od sebe obě strany mohou očekávat.

„Je možné si to představit trochu jako úvodní schůzku týmů dvou firem na startu společného důležitého projektu. Chcete se poznat osobně, ujasnit si, že do spolupráce jdete naplno a že se těšíte,“ komentuje to pro HN Helena Truchlá, hlavní analytička projektu České zájmy v EU.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 80 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.