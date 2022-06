Bývalý majitel firmy Best Tomáš Březina sesbíral k minulému pátku 50 tisíc podpisů, které jako nezávislý potřebuje, aby mohl kandidovat na prezidenta Česka. „Se sběrem podpisů nadále pokračujeme,“ uvedl mluvčí jeho kampaně Jaroslav Navrátil. Jakým způsobem hlasy získal, zatím neuvedl.

Březina svoji kandidaturu oznámil v půlce dubna. V rozhovoru pro HN poté řekl, že si myslí, že na to má, aby byl prezidentem. Podle svých slov by mohl být ještě užitečný. Odmítá, že by se prostě jen nudil, když loni po třiceti letech budování prodal za miliardy svou firmu Best na betonové stavební prvky.

Svůj prezidentský program Březina sepsal ve čtyřech bodech: pravdivost, druhá transformace České republiky, odpovědnost za sebe, rodinu a společenství a skutečná řešení pro byrokratické hydry.

Kandidaturu na prezidenta potvrdilo či zvažuje dalších sedmadvacet lidí, například miliardář Karel Janeček, odborář Josef Středula, ekonomka Danuše Nerudová, generál ve výslužbě Petr Pavel či šéf Hnutí ANO Andrej Babiš.

Sázkaři zatím ve vítězství Březiny moc nevěří, jeho kurz na vítězství v Tipsportu je nyní 1 : 55.

Prezidentské volby budou v lednu 2023.