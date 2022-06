„Zjistil jsem, že klienti to nemají lehké. Největší překážkou je hlava, nevěří si a jejich motivace upadá. Cítil jsem to i sám na sobě. I já jsem při hubnutí selhával, přestože jsem trenér a přesně jsem věděl, co mám dělat,” líčí kouč Matúš Špirko, jak přibral čtvrt metráku, aby se lépe vcítil do svých klientů, kterým pomáhá s hubnutím.