Speciální tarif na energie pro slabé domácnosti a některé provozy by měl být hotový a připraven k projednání nejpozději do začátku topné sezony, tedy do konce srpna. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to v neděli uvedl místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Radka Špicara však firmy dosud stále neznají žádné parametry připravovaných programů, vláda s nimi detaily neprojednávala.

Připravovaný zvláštní tarif na energie má podle vlády pomoci nízkopříjmovým rodinám a vybraným provozům s rostoucími náklady na energie. Zároveň má motivovat k úsporám při spotřebě.

Bartoš v neděli uvedl, že nejzazším termínem pro projednání programu je začátek topné sezony. Podle něj by pomoc měla být rozdělená podle jednotlivých tříd tarifů pro plyn a elektřinu. Zároveň by měl mít motivační prvky, kdy po spotřebě určité hladiny energie by začal platit znovu standardní tarif. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) už dříve řekl, že pomoc by měla být co nejvíce adresná, a nikoliv plošná, aby ji čerpaly i bohatší příjmové skupiny.

Přípravu zvláštního energetického tarifu ovšem kritizoval bývalý ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO). Podle něj trvá příliš dlouho a občané jej pocítí nejdříve ke konci roku. Zároveň kritizoval, že dosud nebyly podmínky programu nijak představeny.

To se nelíbí ani firmám. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Radka Špicara firmy dosud stále neznají parametry připravovaných programů. „Kdybych znal detaily, podle jakého klíče se bude ta podpora rozdělovat a kolika firmám pomůže, byl bych mnohem klidnější. Ale my ty detaily neznáme,“ řekl Špicar.

Elektřina v dubnu podle dat Českého statistického úřadu meziročně podražila o 30,1 procenta, cena plynu stoupla proti čtvrtému měsíci loňského roku o 44,2 procenta.