Ve školkách chybějí místa pro děti a stát problém záplatuje jako děravé kalhoty. V loňském roce ředitelé neměli kapacity pro 40 tisíc dětí, které chtěli rodiče zapsat. Takže do školky nechodily. V lepším případě pak navštěvovaly dětské skupiny, které po Česku vznikají jako alternativa, protože výstavba mateřinek trvá dlouho a je drahá. Tuto možnost využívá i nově vzniklá nezisková organizace, která takových skupin chce po republice založit celkem sto.

„S přívalem dětí z Ukrajiny nám to vyšlo jako smysluplná cesta, ve které se dá navíc pokračovat dlouhodobě. Míst by mohlo být pro 3600 dětí. Ale nejde jen o začlenění Ukrajinců, proto nebudou tak žádné cíleně ukrajinské třídy, které by dlouhodobě vedly k naprostému opaku. Skupiny budou přístupné všem,“ říká v rozhovoru pro HN Jindřich Fialka, šéf inovačního studia Q Designers, které se věnuje projektům pro zlepšení života.

HN: Vláda v rámci Deštníku proti drahotě prohlásila, že chce navýšit podporu dětských skupin z původních 5,7 miliardy na sedm miliard v rámci Národního fondu obnovy. Převis v mateřských školách v loňském roce bylo 40 tisíc dětí. K tomu podle odhadů přibylo zhruba 30 tisíc ukrajinských dětí. Mateřských škol v loňském roce vzniklo jen 13. Dětské skupiny jsou varianta, která však spadá pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Neroste tady zbytečně úplně jiná větev vzdělávání dětí?

Nevidím to tak. Školky by měly mít stejné poslání jako jesle, lesní školky nebo dětské skupiny, tedy kvalitní předškolní vzdělávání dětí. Rozdíl je hlavně ve formě. Školky jsou větší instituce. Postarají se o více dětí, ale potřebují víc prostoru, plánování, víc razítek od hygieny nebo hasičů, a proto vznikají pomaleji. Dětské skupiny jsou menší a flexibilnější. Proto jsme se rozhodli založit stovku dětských skupin, a ne stovku školek. Sice se postaráme o méně dětí, ale upřímně – zkuste si založit školku. Aspoň jednu. A pak se o tom pojďme bavit.

HN: Když se řekne „do roka založíme 100 dětských skupin po celém Česku“, mezi prvními otázkami mě napadne, jak vybíráte, jestli budou skupiny v Praze, Aši, nebo Chotěboři?

