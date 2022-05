„Nikdy mě to netáhlo, ale jakmile jsem to ochutnal, strašně jsem tomu propadl. Je to hrozně nebezpečné a v těch vysokých rychlostech někdy fatální. Zlomené jsem měl snad všechny kosti a šrouby mám po celém těle,” říká road racingový jezdec Kamil Holán, který se účastní nejtěžších závodů motocyklů na přírodních tratích. Jeho kariéru zachycuje nový dokument Plná 6.