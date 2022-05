Ve věku 82 let zemřel jeden z nejpopulárnějších českých herců Josef Abrhám, bylo mu 82 let. Deníku Blesk informaci potvrdil herec Jan Kačer. Abrháma proslavily role všelijakých fešáků, svůdníků, lékařů nebo falešných vrchních, role humorné i vážné. Nejvíc ze všeho se Abrhám zapsal divákům do paměti jako záletný doktor Blažej ze seriálu Nemocnice na kraji města nebo podvodník ve filmu Vrchní, prchni! Loni v červnu zemřela jeho manželka, herečka Libuše Šafránková.

