Předseda ANO Andrej Babiš v pondělí zahájil jízdy obytným vozem za voliči. Ráno se vydal z Průhonic u Prahy, kde žije, na jižní Moravu, chce se setkat s lidmi v Břeclavi. V dalších dnech se chystá navštívit Znojmo, Brno či Vyškov. Babiš si na svých cestách chce v obytném autě povídat s lidmi, uvnitř má i kuchyňku, šatnu, koupelnu nebo čtyři postele. Na karosérii je plakát hnutí ANO, který se poslední týdny objevuje na billboardech. Podle Babiše nejde o kampaň, ale o cestu za voliči, s nimiž se chce setkávat jako ve své poslanecké kanceláři v Roudnici nad Labem.

Podle Františka Sivery z úřadu, který dohlíží na hospodaření politických subjektů, ale hnutí ANO musí plakát z auta zahrnout do nákladů letošních voleb, protože se shoduje s plakáty na billboardech v kampani k těmto volbám. Jinak by se vystavilo možné sankci.

Obytný vůz polepený nápisy „Zase bude líp!“ a „Za Babiše bylo líp!“ vyjel ráno od pumpy v Průhonicích, Babiš seděl za volantem. „Už jsem to jednou řídil a je to jednoduché. Jenom při couvání je to delší. Pojedeme rovně po D1,“ řekl novinářům. Babiš nakonec jízdu ani netrénoval na autodromu, jak původně zamýšlel. Vůz může řídit i s běžným řidičským průkazem.

Tak já jedu 😎 pic.twitter.com/axxzkWPYNx — Andrej Babiš (@AndrejBabis) May 16, 2022

O Babišovi, který je po odchodu z premiérské funkce řadovým opozičním poslancem, se často mluví jako o kandidátovi na prezidenta. On sám kandidaturu dosud nepotvrdil, i když v minulosti ji připustil. V pondělí novinářům řekl, že kdyby se pro prezidentskou kandidaturu rozhodl, tak má nynější cesty s obytným vozem „do zásoby“. „Kdybych se náhodou rozhodl, tak samozřejmě ten kontakt s voliči je důležitý,“ dodal.

Volba hlavy státu se má konat na začátku příštího roku, ještě před ní se 23. a 24. září uskuteční volby do obecních zastupitelstev a do třetiny senátních obvodů.

Podle Babišových spolupracovníků expremiér tento týden navštíví i poslanecké kanceláře jihomoravských poslanců ANO. Příští týden zamíří do Ústeckého a Středočeského kraje.

Podle členů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí volební zákon v kampani nerozlišuje, zda je velkoplošným zařízením billboard nebo obytný vůz. Sivera uvedl, že prezidentské volby ještě nebyly vyhlášeny, a proto se ve spojitosti s nimi nic neřeší. „Na obytném voze se ale objevil stejný plakát, jako hnutí ANO vylepilo před dvěma týdny v době, kdy běží kampaň do Senátu a komunálních voleb,“ uvedl Sivera. Proto bude muset hnutí zahrnout plakát na tomto voze do kampaně senátních a případně komunálních voleb, jinak by se mohlo vystavit sankci, dodal.

„Auto je zařízení jako nosič této kampaně, tak teoreticky i ono by mohlo být zahrnuto do kampaně. Situace by ale mohla být složitější v tom, že si auto pravděpodobně mohl pořídit sám předseda hnutí,“ odpověděl Sivera na dotaz, zda bude do nákladů zahrnutý pouze plakát, nebo i obytný vůz.

Dopravní prostředky využívají v předvolební kampani mnozí politici. Nejvíc se v té souvislosti zřejmě proslavil autobus Zemák, se kterým vyrazil za voliči v 90. letech minulého století v barvách sociální demokracie nynější prezident Miloš Zeman. Autobus v kampani používaly i další strany, například Piráti, SPD či Volný blok a v posledních sněmovních volbách i nakonec vítězná koalice občanských demokratů, lidovců a TOP 09 Spolu.