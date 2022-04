Je sice dlouholetou tváří ve vedení KDU-ČSL, jeho sobotní zvolení prvním místopředsedou strany přesto bylo velkým překvapením ostravského sjezdu. Místopředseda sněmovny Jan Bartošek totiž při volbě porazil senátorku Šárku Jelínkovou, kterou přitom podporoval staronový předseda Marian Jurečka. A to tak, že o zvolení Jelínkové si přímo řekl i v kandidátském projevu. Místo Jelínkové mu však záda má krýt muž, který na sjezdu vystoupil s poměrně kritickým projevem.

Bartošek na straníky apeloval, že situace pro lidovce není zas tak dobrá, jak by se mohlo vzhledem k jejím vládním pozicím a rekordnímu počtu 23 poslanců zdát. „Nevím, jak vás, ale mě to neustálé balancování kolem pěti procent (hlasů) celkem štve. Je třeba nastartovat růst,“ apeloval. A mluvil také o tom, že strana musí být sebevědomější a představit program na mnohem delší období než doposud. V rozhovoru pro HN ale odmítá, že by se nechal zvolit dvojkou strany, aby teď s Jurečkou soupeřil.

