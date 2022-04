Vládní stranu KDU-ČSL nadále povede její dosavadní předseda a ministr práce a sociálních věcí současné vlády Marian Jurečka. Na stranickém sjezdu v Ostravě dnes získal 224 z celkových 275 odevzdaných hlasů, tedy 81 procent. Ve volbě neměl protikandidáta.

Jurečka lidovce vede od ledna 2020, kdy v čele strany nahradil nynějšího šéfa poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného.

Při hlasování se zdrželo 30 delegátů, proti Jurečkovi se vyslovilo 14 zástupců. Dalších sedm delegátů hlasovalo podle zástupců volební komise při elektronické volbě nesprávně, když nevyplnili žádnou volbu a pouze potvrdili hlas.

"To, co jsem říkal, platí. Je těžká doba a musíme přidat ještě na plynu, abychom dělali naši práci lépe, protože lidé to od nás očekávají," řekl po zvolení Jurečka.

Díky @market_a @P_Fiala @PiratIvanBartos a @Vit_Rakusan za dnešní povzbudivá slova na našem sjezdu @kducsl! Ale především díky za férovou spolupráci ve vládním týmu.



Naše země potřebuje mnoho důležitých změn, pracujeme na nich, naši zemi čeká náročné období, ale zvládneme ho. pic.twitter.com/Dnkud5YhM7 — Marian Jurečka (@MJureka) April 23, 2022

Bývalý ministr zemědělství Jurečka v lednu 2020 v čele KDU-ČSL nahradil Výborného, který tehdy opustil pozici z rodinných důvodů. Lidovce dovedl do vlády, když společně s ODS a TOP 09 v koalici Spolu zvítězili v loňských sněmovních volbách. Ve vládě získali posty ministrů práce, zemědělství a životního prostředí. Nominaci na šéfa strany Jurečka získal v devíti krajích.